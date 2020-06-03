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Дмитрий Шугаев, директор Федеральной службы РФ по военно-техническому сотрудничеству, сообщил о том, что Турция закупила у России оружия общей стоимостью на один миллиард долларов.

Как отмечается, это первый раз, когда официально сообщена сумма договоров, заключённых с Турцией. В настоящее время ведутся переговоры о дальнейших поставках. Так, сообщается, что Россия собирается продать Турции комплекс С-400 “Триумф”, ожидается окончательное решение Анкары. Кроме того, могут быть поставлены истребители Су-35, если Анкара пожелает их приобрести.

Также страны пришли к соглашению о работе по расширению расчётов в национальных валютах. Турция, как сообщается, стала второй страной, входящей в НАТО, которая приобрела у России системы ПВО дальнего действия.

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
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