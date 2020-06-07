В этом году празднование Троицы – одного из главнейших церковных праздников – пришлось на 7 июня. Не лишним будет отметить, что Троица традиционно празднуется на пятидесятый день после Пасхи.
Важный религиозный праздник верующие не игнорируют даже несмотря на бушующую эпидемию Covid-19, что свидетельствует о высоком уровне духовности среди православных.
Что принято делать на Троицу?
- Самое важное и очевидное – поход в Церковь. В этот день проводится две традиционные службы: Утренняя Божественная литургия и Великая вечерня. Что примечательно, обращаясь к Богу не принято что-то просить для себя – люди благодарят Господа за все те блага, что уже имеют.
- Традиционно в этот день православные собираются на семейное застолье. На стол, к слову, можно ставить, в том числе, и мясо, а также молочные продукты – постная неделя приходится на другие даты.
- Можно и нужно приглашать знакомых и друзей в гости, не забывая также заглядывать к ним с ответным визитом. Гостей на Троицу принято встречать со всевозможными почестями. Хлеб и соль в этот день должны стать верными друзьями.
- Для застолья необходимо подготовить новую скатерть.
- Из блюд традиционно готовят курицу, блины, каравай, кисель. Во многих семьях принято печь пряники.
- Если тесто для выпечки делается самостоятельно, то не лишней будет монетка. Её кладут в тесто на одном из ранних этапов, до запекания. Тот, кому попадётся монетка, может рассчитывать на благоприятные события в ближайшем будущем.
- У окон и ваз стоит расставить иконы.
- Одежду выбирают зеленых тонов, как бы показывая полную лояльность к нашей природе.
- Дом можно украсить свежими ветками хвойных деревьев или цветами.
Что нельзя делать на Троицу в 2020 году?
К счастью, список “ограничений” не такой большой, но следовать ему стоит неукоснительно:
- нельзя шить/вязать/рукодельничать;
- православные не одобряют работу в поле в этот день;
- фактически под запретом находятся ссоры, не говоря уже даже о замышлении чего-то недоброго.
Нельзя обойти стороной и эпидемиологическую ситуацию в стране, которая также накладывает определенные ограничения. Но тут сложно сказать что-либо общее – в некоторых областях религиозные службы проводятся и на них можно присутствовать, а вот в других многие церкви не работают из-за карантина и действующих ограничений.