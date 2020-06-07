В этом году празднование Троицы – одного из главнейших церковных праздников – пришлось на 7 июня. Не лишним будет отметить, что Троица традиционно празднуется на пятидесятый день после Пасхи.

Важный религиозный праздник верующие не игнорируют даже несмотря на бушующую эпидемию Covid-19, что свидетельствует о высоком уровне духовности среди православных.

Что принято делать на Троицу?

Самое важное и очевидное – поход в Церковь. В этот день проводится две традиционные службы: Утренняя Божественная литургия и Великая вечерня. Что примечательно, обращаясь к Богу не принято что-то просить для себя – люди благодарят Господа за все те блага, что уже имеют. Традиционно в этот день православные собираются на семейное застолье. На стол, к слову, можно ставить, в том числе, и мясо, а также молочные продукты – постная неделя приходится на другие даты. Можно и нужно приглашать знакомых и друзей в гости, не забывая также заглядывать к ним с ответным визитом. Гостей на Троицу принято встречать со всевозможными почестями. Хлеб и соль в этот день должны стать верными друзьями. Для застолья необходимо подготовить новую скатерть. Из блюд традиционно готовят курицу, блины, каравай, кисель. Во многих семьях принято печь пряники. Если тесто для выпечки делается самостоятельно, то не лишней будет монетка. Её кладут в тесто на одном из ранних этапов, до запекания. Тот, кому попадётся монетка, может рассчитывать на благоприятные события в ближайшем будущем. У окон и ваз стоит расставить иконы. Одежду выбирают зеленых тонов, как бы показывая полную лояльность к нашей природе. Дом можно украсить свежими ветками хвойных деревьев или цветами.

Что нельзя делать на Троицу в 2020 году?

К счастью, список “ограничений” не такой большой, но следовать ему стоит неукоснительно:

нельзя шить/вязать/рукодельничать;

православные не одобряют работу в поле в этот день;

фактически под запретом находятся ссоры, не говоря уже даже о замышлении чего-то недоброго.

Нельзя обойти стороной и эпидемиологическую ситуацию в стране, которая также накладывает определенные ограничения. Но тут сложно сказать что-либо общее – в некоторых областях религиозные службы проводятся и на них можно присутствовать, а вот в других многие церкви не работают из-за карантина и действующих ограничений.