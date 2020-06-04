читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В США провели отработку ударов по российским объектам, используя стратегические бомбардировщики.

Учения проводились в Арктике, самолёты были подняты с авиабазы Майнот, находящейся в штате Северная Дакота. Они, как сообщается, применили крылатые ракеты, имеющую большую дальность. Также отмечается, что это уже вторые за последнее время учения США, направленные против России.

В учениях были задействованы четыре B-52H Stratofortress, которые отрабатывали ядерные удары. Отмечается, что бомбардировщики действовали за пределами зоны, в которой их могли бы обнаружить С-400. Таким образом, при реальном боевом столкновении они избежали бы ответного удара от России.

Министерство обороны России пока что не дало официальный комментарий данной ситуации.

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
Вам может понравиться

Певица Глюкоза показала “честное” фото без ретуши и макияжа

33-летняя певица Наталья Чистякова-Ионова поделилась с поклонниками в Instagram “честным” селфи, опубликовав… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 02.06.2020
  • читать 1 минуту

Кормящая грудью Эшли Грэм появилась на обложке глянцевого журнала

Модель plus-size Эшли Грэм появилась на обложке журнала Harper’s Bazaar вместе с… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 03.06.2020
  • читать 1 минуту

Екатерина Гусеева рассказала о том, почему избегала съёмок с Сергеем Безруковым

Актриса Екатерина Гусеева рассказала, почему после завершения сериала “Бригада” несколько лет не… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 04.06.2020
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург, 4 июня – небольшой дождь, до 15 °C | город Мытищи, 4 июня – небольшой дождь, до 17 °C | Петропавловск-Камчатский, 4 июня – облачно с прояснениями, до 10 °C | Южно-Сахалинск, 4 июня – пасмурно, до 17 °C | Королев, 4 июня – небольшая облачность, до 21 °C | Подольск, 4 июня – небольшой дождь, до 17 °C | Армавир, 4 июня – облачно с прояснениями, до 21 °C |