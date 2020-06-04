В США провели отработку ударов по российским объектам, используя стратегические бомбардировщики.

Учения проводились в Арктике, самолёты были подняты с авиабазы Майнот, находящейся в штате Северная Дакота. Они, как сообщается, применили крылатые ракеты, имеющую большую дальность. Также отмечается, что это уже вторые за последнее время учения США, направленные против России.

В учениях были задействованы четыре B-52H Stratofortress, которые отрабатывали ядерные удары. Отмечается, что бомбардировщики действовали за пределами зоны, в которой их могли бы обнаружить С-400. Таким образом, при реальном боевом столкновении они избежали бы ответного удара от России.

Министерство обороны России пока что не дало официальный комментарий данной ситуации.