Специалисты издания The National Interest провели сравнение характеристик штурмовиков Су-25 и A-10 Warthog.

Как отмечается, в основном эти самолёты, являющиеся самолётами ближней поддержки с воздуха, достаточно похожи. Основное их применение заключается в атаке по наземным целям и в уничтожении военной техники.

Согласно проведённому сравнению, российский самолёт несколько хуже американского в отношении пушечного вооружения и подвесного оснащения. При этом он лучше по лётным качествам и степени защищённости. Так, максимальная скорость американского самолёта – 720 километров, российского – 950. Также у самолёта США в два раза ниже скороподъёмность, которая не превышает 30 м/с. Кроме того, Су-25 более прост в эксплуатации.

Также, по словам экспертов, A-10 предназначен для масштабных войн с массированными ракетными атаками, и для использования в локальных конфликтах он малопригоден. Су-25 же способен совершить несколько прицельных ударов по точке противника.