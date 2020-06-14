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Специалисты издания The National Interest провели сравнение характеристик штурмовиков Су-25 и A-10 Warthog.

Как отмечается, в основном эти самолёты, являющиеся самолётами ближней поддержки с воздуха, достаточно похожи. Основное их применение заключается в атаке по наземным целям и в уничтожении военной техники.

Согласно проведённому сравнению, российский самолёт несколько хуже американского в отношении пушечного вооружения и подвесного оснащения. При этом он лучше по лётным качествам и степени защищённости. Так, максимальная скорость американского самолёта – 720 километров, российского – 950. Также у самолёта США в два раза ниже скороподъёмность, которая не превышает 30 м/с. Кроме того, Су-25 более прост в эксплуатации.

Также, по словам экспертов, A-10 предназначен для масштабных войн с массированными ракетными атаками, и для использования в локальных конфликтах он малопригоден. Су-25 же способен совершить несколько прицельных ударов по точке противника.

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
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