Администрация Санкт-Петербурга сообщила, что не нашла никаких нарушений с выплатами врачам, работающим с коронавирусными больными в поликлинике № 38.

Ранее один из стоматологов, который был переучен на лечение людей с COVID-19, пожаловался депутату Законодательного собрания города на то, что ему недоплатили. Затем представители правительства Петербурга и администрации Центрального района провели проверку в указанном медицинском учреждении. Нарушения обнаружены не были.

Согласно словам чиновников, все врачи поликлиники получили обещанные выплаты. Их размер составил чуть больше 450 тысяч рублей. Что касается пожаловавшегося стоматолога, то его привлекли к работе 15 апреля из-за ухода другого работника. При этом выплаты за май и половину апреля были переведены в полном объеме.