Российский фильм «Вратарь Галактики» появится в американском прокате

В США в следующем году выйдет в прокат российский научно-фантастический блокбастер “Вратарь Галактики”.

Действие фильма “Вратарь Галактики” происходит в далёком будущем. В это время у людей появилось новое развлечение – соревнования по космоболу – смести футбола и гладиаторских боёв. Главный герой, решивший поучаствовать в космоболе, обнаруживает у себя суперспособности.

Режиссёром фильма является Джаник Файзиев, на создание картины, как сообщается, ушло около 960 миллионов рублей.

Планируется, что картина выйдет в США в январе 2021 года под локализованным названием “Cosmoball”. Её дистрибьютером станет компания WellGo USA. Отмечается, что эта компания уже выпустила в прокате в Америке такие российские фильмы, как “Т-34” и “Легенда о Коловрате”.