По мнению военных специалистов, модифицированная версия российского ЗРК С-400 «Триумф» сможет сбивать даже гиперзвуковые ракеты.

Юрий Кнутов, глава Музея противовоздушной обороны, расположенного в Балашихе, считает, что подобными возможностями будут оснащены «Триумфы», С-500 и лазерная установка «Пересвет» после модернизации. Его мнение поддержал Дмитрий Корнев, создатель интернет-ресурса MilitaryRussia, добавивший, что другие типы вооружения тоже смогут противодействовать гиперзвуковому оружию после модификации.

Согласно словам Корнева, при разработке С-500 в него с самого начала планировали добавить функцию по сбиванию гиперзвуковых снарядов, однако после определенных доработок поражать подобные цели смогут и другие ЗРК, включая Бук-М3 и С-400. Этими качествами в будущем можно будет также снабдить лазерное оружие, считает эксперт.