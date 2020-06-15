В информагентстве РБК, сославшись на отчет специалистов интернет-сервиса «Работа.ру», опубликовали данные о том, сколько хотят зарабатывать россияне после завершения пандемии COVID-19.

Около 29 процентов опрошенных сообщили, что идеальный размер заработанной платы для них находится в пределах от 50 000 до 70 000 рублей. Примерно 27 процентов участников опроса отметили, что их устроит заработок в размере от 30 000 до 50 000 рублей. Лишь 21 процент россиян заявили, что хотят получать свыше 100 000 рублей.

Среднее значение во многом зависело от места проживания респондентов. К примеру, жители Москвы хотят получать доход в размере 82 000 рублей в месяц, а петербуржцы – 72 000. Запросы также сильно разнятся в зависимости от пола опрошенных. Например, для мужчин идеальной зарплатой является сумма в 86 000 рублей, а для женщин – в 61 000.