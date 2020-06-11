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Сегодня, 11 июня, на сайте информационного агентства «Росбалт» появилась статья под названием «Кремль хотел бы уже избавиться от Хафтара», посвященная ситуации в Ливии и ЧВК «Вагнер». Её автор Александр Желенин взял интервью у колумниста «Новой газеты» и «Эха Москвы» Павла Фельгенгауэра.

В статье раскрыли, за кого на самом деле сражается ЧВК «Вагнер», которая, судя по беседе журналиста и эксперта, действительно находится на территории Ливии. Авторы статьи пришли к выводу, что российские бойцы выступают за Правительство национального согласия (ПНС) Ливии и поддерживают его премьер-министра Файеза Сарраджа, а Ливийскую национальную армию (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара поддерживает Турция.

Российские и западные СМИ ранее неоднократно публиковали сообщения о присутствии ЧВК «Вагнер» в Ливии с примечанием, что данная военная компания выступает на стороне Хафтара. Но после публикации «Росбалта» становится очевидным, что масс-медиа попросту неправильно оценивали распределение сил в североафриканском государстве, поэтому заявления о борьбе вагнеровцев против ливийского ПНС ошибочны.

Таким образом, получается, что участники ЧВК «Вагнер» поддерживают Сарраджа и ПНС. А все прочие домыслы и догадки о данной военной компании появились вследствие распространения непроверенной информации как в России, так и на Западе.

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