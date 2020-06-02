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Представители управления МВД по Карачаево-Черкесской Республике сообщили о том, что в региональной столице местная жительница накинулась с ножом на своего собутыльника.

Согласно словам работников правоохранительных органов, это происшествие случилось в минувшее воскресенье, 31 декабря. Полицейские получили сообщение о том, что в местное медицинское учреждение привезли 36-летнего мужчину с ножевыми ранениями в районе грудной клетки.

Во время розыскных мероприятий полицейским удалось обнаружить подозреваемую, которой оказалась 38-летняя собутыльница потерпевшего. Она призналась в содеянном. По ее словам, между ней и мужчиной произошла словесная перепалка в ходе распития алкогольных напитков. Вскоре она взяла в руки нож и нанесла им удар в грудь своего знакомого.

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