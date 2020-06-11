Студия Stampede Ventures, принадлежащая Грегу Сильверману, собирается снять фильм про братьев Тайлера и Кэмерона Уинклвоссов.

Уинклвоссы, как сообщается, стали первыми в мире криптомиллиардерами. Также над фильмом будет работать Джон Берг.

Как сообщается, студия планирует экранизировать биографическую книгу Бена Мезрича “Биткоин-миллиардеры”. Ранее Мерич также написал книгу о создателях соцсети Facebook Марке Цукерберге и Эдуардо Саверине под названием “Миллиардеры поневоле”.

К слову, братья Уинклвосс ранее обвиняли Цукерберга в том, что он присвоил себе их идею соцсети. Произошло это во время их учёбы в Гарварде. В 2010 году Цукерберг выплатил им 65 миллионов долларов, часть из которых они позже вложили в биткоин, когда его курс колебался между 100 и 1100 долларами.