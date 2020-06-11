читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Студия Stampede Ventures, принадлежащая Грегу Сильверману, собирается снять фильм про братьев Тайлера и Кэмерона Уинклвоссов.

Уинклвоссы, как сообщается, стали первыми в мире криптомиллиардерами. Также над фильмом будет работать Джон Берг.

Как сообщается, студия планирует экранизировать биографическую книгу Бена Мезрича “Биткоин-миллиардеры”. Ранее Мерич также написал книгу о создателях соцсети Facebook Марке Цукерберге и Эдуардо Саверине под названием “Миллиардеры поневоле”.

К слову, братья Уинклвосс ранее обвиняли Цукерберга в том, что он присвоил себе их идею соцсети. Произошло это во время их учёбы в Гарварде. В 2010 году Цукерберг выплатил им 65 миллионов долларов, часть из которых они позже вложили в биткоин, когда его курс колебался между 100 и 1100 долларами.

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
Вам может понравиться

Опубликованы данные об американском гиперзвуковом комплексе Vintage Racer

Стив Тримбл, журналист из США, разместил в Сети статью о новейшем американском… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Нурмагомедов назвал Петра Яна следующим чемпионом UFC

Хабиб Нурмагомедов, чемпион UFC из РФ, считает, что Петру Яну удастся одолеть… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Американская модель поразила подписчиков фото в прозрачных трусах

Американская популярная фотомодель Паулин Танто, являющаяся лицом бренда Fashion Nova, порадовала поклонников… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 09.06.2020
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург, 11 июня – облачно с прояснениями, до 19 °C | город Мытищи, 11 июня – ясно, до 29 °C | Петропавловск-Камчатский, 11 июня – пасмурно, до 9 °C | Южно-Сахалинск, 11 июня – небольшой дождь, до 16 °C | Королев, 11 июня – пасмурно, до 31 °C | Подольск, 11 июня – ясно, до 27 °C | Армавир, 11 июня – облачно с прояснениями, до 29 °C |