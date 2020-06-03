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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо впал в ступор после заданного ему вопроса о том, что он думает о призывах Дональда Трампа подавлять протесты в США, используя военных.

Пауза произошла на пресс-конференции главы канадского правительства. Как сообщается, один из журналистов поинтересовался мнением Трюдо об угрозах Трампа применить против протестующих в США армию, а также слезоточивый газ.

Спустя 20 секунд раздумий Трюдо ответил, что они с ужасом наблюдают за творящимся в США. Также он отметил, что настало время увидеть и узнать, что, несмотря на прогресс, несправедливость всё ещё продолжается.

Оценки действиям и заявлениям Трампа Трюдо так и не дал. Как прокомментировали пользователи Сети, к такому вопросу спичрайтеры его не готовили.

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