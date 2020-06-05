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Иркутского предпринимателя приковали к отопительной батарее и никуда не выпускали из-за крупной партии масок, стоимость которой составила около 31 000 000 рублей.

Приятель бизнесмена, узнав о крупной сделке, решил украсть маски и быстренько продать их, так как сейчас они пользуются огромным спросом. Однако он не придумал ничего другого кроме как прийти к предпринимателю домой, избить его и приковать к батарее. Затем он потребовал от него, чтобы груз был доставлен по указанному им адресу. Потерпевший сделал все так, как просил похититель.

Когда бизнесмена отпустили, он тут же пошел в полицию. Вскоре правоохранители обнаружили преступника, который попытался убежать в Красноярский край. Затем они нашли похищенный груз – он лежал на одной из московских оптовых баз. Однако злоумышленники успели продать половину партии.

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