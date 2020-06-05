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Из-за происходящих в США беспорядков Google перенесла запуск публичного бета-тестирования Android 11.

Как сообщается, релиз операционной системы должен был состояться 3 июня, однако теперь он был отложен. Новая дата на настоящий момент неизвестна. Тем не менее, некоторые пользователи Сети начали выдвигать версии о том, какие именно смартфоны получат обновление.

Так, портал PocketNow опубликовал длинный список устройств, указав, что именно они могут получить обновление Android 11 сразу же после релиза. В список вошли смартфоны от Google, Samsung, Nikia, Xiaomi, Redmi, Asus, Huawei, Honor, и ряд других производителей. Отмечается, что к моменту релиза список может измениться. Сами производители официальный комментарий о своих дальнейших планах не дали.

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