В мае этого года сеть переполняли сообщения о том, что в Ливии обнаружен труп человека европейской внешности, который сражался на стороне войск Халифы Хафтара.

Фото и видео с места события выложили в интернет представители ливийской группировки RADA, в составе которой находится немало бывших членов террористических группировок.

По соцсетям сразу поползли слухи о том, что убитый европеец якобы приехал в Ливию из России сражаться на стороне ЛНА. В качестве главного доказательства боевики продемонстрировали где-то найденную банкноту в 10 рублей, которая на сегодняшний день даже в РФ является редкостью. Так террористы пытались указать на «русский след» убитого ими бойца.

На самой представленной боевиками видеозаписи хорошо виднелась легкая ухмылка убитого бойца, который как бы насмехался над действиями боевиков, рывшихся в его вещах и пытавшихся на ломанном русском угрожать российским военным.

Сразу после обнародования фото- и видеоматериалов пользователи интернета попытались установить личность погибшего. Выдвигалось множество различных теорий и идей.

Одни узнавали в нем пропавшего туриста, другие – сербского наемника, третьи -украинского врача, или бойца ЧВК «Вагнер». Ни одна из версий не нашла своего подтверждения, и, скорее всего, личность человека, найденного в ливийской пустыне, останется для всех неизвестной.

Нужно понимать, что между нашими бойцами и представителями иностранных частных военных компаний существует принципиальная разница. За американскими ЧВК тянется длинный шлейф кровавых скандалов, убийств и грабежей во многих странах мира, в том числе и в Ливии. Как правило, их сильно ненавидит местное население.

Например, недавняя попытка бойцов американской ЧВК Silvercorp высадиться на побережье Венесуэлы привела к гибели восьми из них. Местные военные не стали церемониться и открыли огонь по незваным гостям еще до их высадки на берег.

В данном случае ситуация иная. Когда в Сети появился вброс о том, что погибший был сотрудником ЧВК «Вагнер», местные жители начали оплакивать его и благодарить за жертву во благо ливийского народа. Одни называли убитого мучеником, принявшим смерть ради защиты родины и Аллаха, другие – верным другом, павшим в борьбе с терроризмом.

Стоит отметить, что как не старались представители ПНС найти «русский след» в Ливии, документальных доказательств они так и не представили.