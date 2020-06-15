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Дмитрий Дробницкий, политолог и американист, указал на то, что термин «Американская весна» в Соединенных Штатах употребляют уже без каких-либо шуток и юмора.

Согласно словам эксперта, сначала это делали робко и как бы невзначай, ведь беспорядки в стране начались в конце весны, однако недавно информагентство The New Yorker разместило материал со следующим заголовком: «Американская весна расплаты». Он добавил, что в статье часто используется фраза «American Spring» с большими буквами, указывая на то, что речь идет об устоявшемся явлении.

Политолог добавил, что это событие не привело к свержению власти, однако стало причиной, из-за которой произошла переоценка отношений между гражданами и властью. Оно показало наличие серьезных противоречий в «урезанной демократии», которую в США считают образцово-показательной.

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