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Представители Пентагона разместили в соцсети «Твиттер» новые фотоснимки российских истребителей и бомбардировщиков, дислоцированных на одной из военных баз в Ливии.

На одной из фотографий можно увидеть перехватчик МиГ-29, а на другой – бомбардировщик Су-24. По словам американских военных, речь идет о новых доказательствах того, что Россия активно участвует в ливийском военном конфликте, используя для этого свою боевую авиацию.

Брэдфорд Геринг, бригадный генерал США, отметил, что из-за постоянного присутствия РФ в Ливии может серьезно затянуться политическое решение возникшего конфликта. Он добавил, что Москва пытается создать стратегический плацдарм на территории южного фланга Североатлантического Альянса, не считаясь при этом с жизнями невинных ливийцев.

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
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