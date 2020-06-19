Представители Пентагона разместили в соцсети «Твиттер» новые фотоснимки российских истребителей и бомбардировщиков, дислоцированных на одной из военных баз в Ливии.
На одной из фотографий можно увидеть перехватчик МиГ-29, а на другой – бомбардировщик Су-24. По словам американских военных, речь идет о новых доказательствах того, что Россия активно участвует в ливийском военном конфликте, используя для этого свою боевую авиацию.
Брэдфорд Геринг, бригадный генерал США, отметил, что из-за постоянного присутствия РФ в Ливии может серьезно затянуться политическое решение возникшего конфликта. Он добавил, что Москва пытается создать стратегический плацдарм на территории южного фланга Североатлантического Альянса, не считаясь при этом с жизнями невинных ливийцев.
NEWS: New evidence of Russian aircraft active in Libyan airspace (1 of 3)— US AFRICOM (@USAfricaCommand) June 18, 2020
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"#Russia's sustained involvement in #Libya increases the violence and delays a political solution." - BG Gering, director of operations
Release: https://t.co/g3PYHBDCOC
Photos: https://t.co/ftYyEeX1GQ pic.twitter.com/G34ILYIJvM