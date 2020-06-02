В социальной сети «Твиттер» появились фотоснимки, на которых изображен макет бэтмобиля из новой кинокартины о Темном рыцаре Готэма.

Согласно словам поклонников, опубликовавших эти изображения, данные иллюстрации изначально появились в личном блоге Джеффа Фроста, художника, занимающегося созданием концепт-артов. Затем он удалил их, однако фанаты успели сохранить фото на других интернет-ресурсах.

В отличие от предыдущих вариантов транспортных средств, которые Бэтмен использовал в прошлых фильмах, новая версия бэтмобиля выглядит очень реалистично. По мнению фанатов, авторы ленты тем самым хотят показать зрителям, что новый фильм будет по максимуму приближен к реальному миру.