В соцсети «Твиттер» появился новый кадр из кинокартины «Охотники на монстров», основную роль в которой сыграет известная актриса Милла Йовович.

На представленном изображении можно увидеть главную героиню по имени Натали Артемис. Видно, что она сильно встревожена чем-то. Возможно, именно в этот момент времени девушка повстречала первого монстра. На ее руке закреплено традиционное оружие охотников за чудовищами – Slinger.

Напоминаем, что данная кинолента создается по мотивам игровой серии Monster Hunter. Согласно ее сюжету, элитный отряд бойцов, возглавляемый Артемис, оказывается в параллельном мире, который полон разнообразных монстров. Военные объединяются с местным охотником, желая поскорее вернуться на Землю. Показ фильма в кинотеатрах начнется 3 сентября текущего года.