В городе Пыть-Ях мужчину обвиняют в избиении и изнасиловании сожительницы приятеля. Данный инцидент случился 11 марта 2020 года в вечерние часы.

Сотрудники окружного управления СК РФ отмечают, что 47-летний подозреваемый распивал спиртосодержащие напитки вместе с 45-летней сожительницей своего друга. В определенный момент он решил изнасиловать женщину, схватив ее за волосы и повалив на диван. Потерпевшая начала сопротивляться. Тогда он ударил ее два раза по лицу.

От ударов пострадавшая потеряла сознание. После этого мужчина сразу же сексуально надругался над ней. Следователи отмечают, что расследование дела было завершено и отправлено в суд. Если подозреваемого признают виновным, то ему будет грозить тюремное заключение сроком до 6 лет.