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Учёные рассказали о факторе, из-за которого молодым людям, заразившимся коронавирусом, грозят осложнения.

Согласно опубликованной информации, этим фактором риска является ожирение. Молодые люди – под этим подразумеваются пациенты младше 40-50 лет, – имеющие ожирение и заразившиеся коронавирусом, чаще нуждаются в госпитализации. Кроме того, у них велика вероятность протекания болезни в более тяжёлой форме.

Отмечается, что лишний вес оказывает влияние на дыхание, вызывая затруднения с ним, и, таким образом, любая респираторная инфекция, в том числе и коронавирус, оказывают более серьёзное воздействие на здоровье человека. Также эти люди часто страдают от сопутствующих заболеваний, таких как диабет, болезни сердца, и гипертония.

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
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