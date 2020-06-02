Учёные рассказали о факторе, из-за которого молодым людям, заразившимся коронавирусом, грозят осложнения.

Согласно опубликованной информации, этим фактором риска является ожирение. Молодые люди – под этим подразумеваются пациенты младше 40-50 лет, – имеющие ожирение и заразившиеся коронавирусом, чаще нуждаются в госпитализации. Кроме того, у них велика вероятность протекания болезни в более тяжёлой форме.

Отмечается, что лишний вес оказывает влияние на дыхание, вызывая затруднения с ним, и, таким образом, любая респираторная инфекция, в том числе и коронавирус, оказывают более серьёзное воздействие на здоровье человека. Также эти люди часто страдают от сопутствующих заболеваний, таких как диабет, болезни сердца, и гипертония.