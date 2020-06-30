Евгений Тарло, специалист в области авторского права, сообщил о том, что на музыкальную группу Little Big могут завести уголовное дело за плагиат.

Дело в том, что несколько пользователей-меломанов обнаружили в композиции «Uno» части мелодий, используемых в песнях известного музыкального коллектива The Black Eyed Peas из США. В СМИ напоминают, что петербургская группа подготовила данную песню для участия в конкурсе «Евровидение-2020».

Согласно словам эксперта, подобные совпадения довольно часто встречаются в индустрии шоу-бизнеса. Однако иногда такие заимствования грозят музыкантам даже уголовной ответственностью.