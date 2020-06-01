Минобороны России опубликовало видеозапись прорыва противовоздушной обороны условного противника ракетоносцем Ту-95МС.

Как отмечается, это мероприятие было проведено в рамках перевода техники на летний режим. Местом проведения учений стала база дальней авиации Энгельс под Саратовом. Каждый самолёт во время учений совершил около 30 различных операций, и экипаж успешно выполнил каждое из них. Каких-либо трудностей во время выполнения заданий не возникло.

Кроме тренировочных полётов, была осуществлена проверка качества регламентных работ всей техники авиабазы – от легковых автомобилей до стратегических бомбардировщиков и ракетоносцев. Все должностные лица прошли требуемый инструктаж.