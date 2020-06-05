Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский высказался насчёт смерти 27-летнего Владимира Таушанкова, застреленного силовиками.

Ранее сообщалось, что Таушанков, которого обвинили в разбойном нападении на строительный магазин, был застрелен во время штурма его квартиры. как заявили силовики, мужчина оказывал им сопротивление и угрожал предметом, похожим на автомат.

Как Высокинской заявил, необходимо время для того, чтобы специалисты завершили необходимые проверки и сделали соответствующие выводы. Только после этого можно будет употреблять слово “убийство”, говоря об этом деле.

Мэр также отметил, что сейчас мало кто ценит героизм людей, работающих в правоохранительных органах. Как он заявил, он понимает работу в спецназе, и знает, в каких ситуациях они могут оказаться.