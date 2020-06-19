Певица Леди Гага поделилась с поклонниками в Instagram своей фотографией без макияжа.

На фото Гага позирует в обтягивающем кроп-топе на фоне бассейна. Певица, известная своими экстравагантными образами, на этот раз выглядит весьма обычно, без яркого макияжа и цветных волос. Также она совершенно не скрывает несовершенства своей фигуры. Как отмечается, фото было сделано на территории дома певицы. В подписи к снимку Леди Гага сообщает, что думает о мире и посылает любовь, и затем признаётся своим подписчикам в любви.

Поклонники восхитились внешним видом певицы и написали ей множество комплиментов, отметив её естественную красоту. Некоторые заявили, что им нравятся фотографии, на которых различные звёзды показывают себя вне “ковровых дорожек”.