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Певица Леди Гага поделилась с поклонниками в Instagram своей фотографией без макияжа.

На фото Гага позирует в обтягивающем кроп-топе на фоне бассейна. Певица, известная своими экстравагантными образами, на этот раз выглядит весьма обычно, без яркого макияжа и цветных волос. Также она совершенно не скрывает несовершенства своей фигуры. Как отмечается, фото было сделано на территории дома певицы. В подписи к снимку Леди Гага сообщает, что думает о мире и посылает любовь, и затем признаётся своим подписчикам в любви.

Поклонники восхитились внешним видом певицы и написали ей множество комплиментов, отметив её естественную красоту. Некоторые заявили, что им нравятся фотографии, на которых различные звёзды показывают себя вне “ковровых дорожек”.

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
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