читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Телеведущая Лариса Гузеева ответила своим подписчикам, которые в очередной раз раскритиковали её за съёмки в общественных местах без защитной маски.

В своей публикации в Instagram она назвала критиков “идиотами”, и сообщила, что нет сил и желания их терпеть. Она посоветовала им держать себя в руках, иначе они сами заболеют, и предупредила, что отправляет их в бан. Остальным подписчикам Гузеева высказала благодарность за доброту.

После этого оскорблённые подписчики начали ещё более яростно высказываться в отношении телеведущей. Так, они отметили, что быдловатость ей не к лицу, а так же то, что вместо того, чтобы сыпать осуждениями, ей всё же стоит надеть маску. Некоторые даже сравнили её со “старухой Изергиль”, постоянно сыплющей проклятиями.

Впрочем, многие поклонники Гузееву поддержали, и даже отметили, что она выглядит значительно похудевшей на фото.

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
Вам может понравиться

В Башкирии зафиксирован рекорд по количеству заболевших коронавирусом за сутки

В Башкирии, по последней информации, зафиксировано наибольшее за всё время число заболевших… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 05.06.2020
  • читать 1 минуту

Бардин объяснил критику россиян в отношении перезапусков советских мультфильмов

Художник-мультипликатор Гарри Бардин рассказал, из-за чего зрители негативно отнеслись к новому образа… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 05.06.2020
  • читать 1 минуту

Постпред РФ сообщил о стягивании войск Украины к Донбассу

Александр Лукашевич, российский постпред при ОБСЕ, в рамках недавнего выступления сообщил, что… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
Погода в России:
Санкт-Петербург, 7 июня – переменная облачность, до 19 °C | город Мытищи, 7 июня – небольшая облачность, до 25 °C | Петропавловск-Камчатский, 7 июня – небольшой дождь, до 8 °C | Южно-Сахалинск, 7 июня – небольшой дождь, до 15 °C | Королев, 7 июня – переменная облачность, до 27 °C | Подольск, 7 июня – переменная облачность, до 25 °C | Армавир, 7 июня – ясно, до 25 °C |