Телеведущая Лариса Гузеева ответила своим подписчикам, которые в очередной раз раскритиковали её за съёмки в общественных местах без защитной маски.

В своей публикации в Instagram она назвала критиков “идиотами”, и сообщила, что нет сил и желания их терпеть. Она посоветовала им держать себя в руках, иначе они сами заболеют, и предупредила, что отправляет их в бан. Остальным подписчикам Гузеева высказала благодарность за доброту.

После этого оскорблённые подписчики начали ещё более яростно высказываться в отношении телеведущей. Так, они отметили, что быдловатость ей не к лицу, а так же то, что вместо того, чтобы сыпать осуждениями, ей всё же стоит надеть маску. Некоторые даже сравнили её со “старухой Изергиль”, постоянно сыплющей проклятиями.

Впрочем, многие поклонники Гузееву поддержали, и даже отметили, что она выглядит значительно похудевшей на фото.