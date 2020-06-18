Актриса Кристен Стюарт, прославившаяся благодаря исполнению главной роли в серии фильмов “Сумерки”, станет принцессой Дианой в новой кинокартине.

Фильм, получивший название “Спенсер”, не будет являться биографической картиной в традиционном смысле. В центре сюжета будут три рождественских дня из жизни принцессы, урождённой Дианы Фрэнсис Спенсер. Как сообщается, будут показаны размышления принцессы о том, стоит ли ей разводиться с принцем Чарльзом, и то, как она пришла к решению о разводе. Эти события происходили в 90-х годах – официальный развод состоялся в 1996 году, но расстались они ещё в 1992 году.

Режиссёром фильма станет Пабло Ларраин, а сценаристом – Стивен Найт. Согласно имеющейся информации, производство картины начнётся только в следующем году.