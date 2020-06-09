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В Telegram-сообществе WarJournal сообщают о том, что наступление протурецких боевиков на позиции правительственной армии Сирии закончилось их сокрушительным поражением.

В опубликованном сообщении говорится о том, что данная атака была совершена в понедельник, 8 июня. Примерно в десять часов утра боевики собрали основные силы неподалеку от поселений Кукфина и Клейдин. Затем в два часа дня они обстреляли позиции сирийских военных из РСЗО и отправились на их штурм. Однако вскоре террористы столкнулись с мощным сопротивлением, а все их маршруты обстреливались артиллерией.

В воздух также поднялись боевые самолеты сирийских ВВС и российских ВКС, которые нанесли удары по позициям боевиков. Уже спустя несколько часов они потеряли 9 автомобилей и более 30 бойцов. В результате террористы отступили, не став забирать с собой тела погибших. В Турции никак не прокомментировали данный инцидент.

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