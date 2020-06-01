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Муж Ксении Собчак Константин Богомолов в первый день лета опубликовал полуобнажённую фотографию своей супруги.

В кадре Ксения предстала со спины в полуобороте, из-за чего можно частично разглядеть её грудь. Фотография снята в полутьме, что лишь добавляет фото пикантности. Снимок никак не подписан, Богомолов оставил в подписи лишь смайлик в виде сердечка.

Поклонники во мнениях по поводу снимка разделились. Как считают одни из них, Богомолову, как талантливому режиссёру, удалось поймать утончённые линии тела. По их мнению, фотография является настоящим произведением искусства.

Другие же поинтересовались реакцией Собчак и выразили уверенность, что она будет крайне недовольно тем, что её фото в подобном виде выложили в Сети. Также они отметили, что кадр вышел довольно некачественным.

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