Ливийский конфликт постепенно переходит в масштабное военное противостояние.

Как сообщается, теперь в войне постепенно начинает принимать участие и флот. Так, у побережья Египта был замечен десантный корабль “Мистраль”. Отмечается, что Египет выкупил два корабля подобного проекта после того, как Россия отказалась от их из-за санкций США.

“Мистраль” Египта оснащён винтокрылыми машинами Ми-24 и “Апач”, также вероятно, что на нём имеются вертолёты Ка-52К. Кроме того, Египет собирается приобрести у Италии фрегаты, учебно-боевые самолёты, а также истребители, и несколько патрульных катеров.

Также отмечается, что к побережью Ливии направились корабли ВМС Турции. Кроме того, Греция начала проявлять активность и блокировать возможные поставки оружия в Ливию.