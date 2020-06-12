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Ливийский конфликт постепенно переходит в масштабное военное противостояние.

Как сообщается, теперь в войне постепенно начинает принимать участие и флот. Так, у побережья Египта был замечен десантный корабль “Мистраль”. Отмечается, что Египет выкупил два корабля подобного проекта после того, как Россия отказалась от их из-за санкций США.

“Мистраль” Египта оснащён винтокрылыми машинами Ми-24 и “Апач”, также вероятно, что на нём имеются вертолёты Ка-52К. Кроме того, Египет собирается приобрести у Италии фрегаты, учебно-боевые самолёты, а также истребители, и несколько патрульных катеров.

Также отмечается, что к побережью Ливии направились корабли ВМС Турции. Кроме того, Греция начала проявлять активность и блокировать возможные поставки оружия в Ливию.

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
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