Обозреватели китайского издания Sohu опубликовали статью, посвящённую российскому истребителю пятого поколения Су-57.

В статье отметили, что в США недавно потеряли F-22, и в это же время в России был совершён прорыв в разработке истребителя пятого поколения Су-57, который получил возможности истребителей шестого поколения.

Отмечается, что среди них наиболее важными возможностями являются беспилотное управление и боеспособность искусственного интеллекта, который повысит мобильность самолёта. В настоящее время она ограничена из-за пределов возможностей человека.

В статье также сообщается, что испытания проводились в ходе простых действий – взлёт, посадка, полёт в обычном режиме. Пилот находится в кабине и в случае необходимости мог взять управление на себя.