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Обозреватели китайского издания Sohu опубликовали статью, посвящённую российскому истребителю пятого поколения Су-57.

В статье отметили, что в США недавно потеряли F-22, и в это же время в России был совершён прорыв в разработке истребителя пятого поколения Су-57, который получил возможности истребителей шестого поколения.

Отмечается, что среди них наиболее важными возможностями являются беспилотное управление и боеспособность искусственного интеллекта, который повысит мобильность самолёта. В настоящее время она ограничена из-за пределов возможностей человека.

В статье также сообщается, что испытания проводились в ходе простых действий – взлёт, посадка, полёт в обычном режиме. Пилот находится в кабине и в случае необходимости мог взять управление на себя.

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
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