В Израиле военные испытали тактическую ракету “LORA” и опубликовали видео с испытаний.

Как отметили специалисты, внешне израильская ракета весьма похожа на ракеты, применяемые российскими ОТРК “Искандер” и “Точка-М”. Предполагается, что в Израиле могли скопировать ракету. Технические характеристики также весьма приближены к российской ракете.

Произойти это могло в той ситуации, если израильским специалистам удалось раздобыть обломки российский ракеты, или даже её целиком. Такое вполне возможно, так как эти ракеты применялись во время обстрела боевиков, расположенных в южной части Сирии. Впрочем, никаких фактов на то, что это действительно произошло, нет, но, как указывается, в Израиле часто для разработки собственного вооружения применяются российские разработки.