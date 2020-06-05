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В управлении СК РФ по Республике Саха (Якутия) сообщили об аресте жителя Покровска, который до смерти избил родную 52-летнюю сестру.

Согласно версии следствия, брат с сестрой устроили застолье 27 мая в собственной квартире. Во время распития алкогольных напитков между ними возникла словесная ссора, которая затем переросла в драку. Мужчина нанес женщине множество ударов по телу и лицу, нанеся ей серьезные травмы.

Потерпевшую в тот же день доставили в больницу. Врачи сделали все возможное для спасения женщины, однако 2 июня она умерла. После этого обвиняемого задержали и посадили под стражу. Следователи продолжают расследование данного дела.

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