Иосиф Пригожин, высказавшийся недавно о бедственном положении артистов, в эфире радиостанции “Говорит Москва” рассказал о своём благосостоянии.

Так, он заявил, что не имеет загородного дома, и живёт в квартире. Также у него есть дача в Швейцарии на Женевском озере, но, в связи с текущей ситуацией из-за коронавирусной инфекции, в этом году он её, по всей видимости, не посетит. Дача, по словам Пригожина, на 99% дешевле чем то, что можно взять в Москве соответственно его статусу.

При этом продюсер отметил, что у семьи имеется всего лишь один автомобиль, а другие машины он получает на контрактной основе от их производителей.

Как рассказал Пригожин, он происходит из бедной семьи, и понятие жизни от зарплаты до зарплаты ему знакомо. Он всегда старается откладывать хоть какую-то сумму денег на “подушку безопасности”. Она в случае необходимости позволит ему продержаться около года.