43 сотрудника сургутской окружной больницы некоторое время назад пожаловались на отсутствие положенных им выплат.

2 июня главврач больницы сообщила, что проблемы с выплатами возникли из-за формулировки закона – в положении было сказано о фактически отработанном времени. Из-за этого у руководства больницы возникли проблемы и трудности, которые к настоящему времени были решены. Главврач отметила, что медикам, которым положены выплаты, были совершены необходимые перерасчёты за апрель и май.

Как сообщил один из сотрудников больницы, оформивший жалобу, они поторопились с обращением. Проблема была решена после разговора с руководством, они были услышаны и поняты. В итоге у них даже снизилась нагрузка.