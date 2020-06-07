Финляндия организовала поблизости от российских военных баз имитацию воздушной атаки.

Согласно имеющейся информации, в общей сложности было задействовано 32 боевых самолёта F/A-18 Hornet, которые сымитировали координированный удар по территории России. Самолёты находились в восьми группах, по четыре в каждом. Они пересекли несколько регионов и достигли Ивало, где на расстоянии в 40-60 километров расположены военные базы России.

Как отмечается, это одна из первых серьёзных провокаций от Финляндии, которая имела непосредственную угрозу. По мнению издания The Drive, такой провокацией Финляндия показала свои возможности по противодействию России. Также отчается, что подобными действия страна ухудшит свои отношения с соседом.