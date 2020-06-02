Филипп Киркоров принял участие в новом выпуске передачи на СТС #вмаскешоу. В своём выступлении исполнитель высмеял передачу Елены Малышевой “Жить здорово!”.

По сюжету номера, Киркорову необходимы деньги для оплаты своих потребностей, которых у него нет из-за коронавируса – все концерты были отменены, а съёмки перенесены. В итоге исполнителю приходится прибегать к разнообразным способам заработка, в том числе к записи поздравлений и съёмкам в сомнительной рекламе.

Ему по сюжету предложили принять участие в съёмках передачи Елены Малышевой, и изобразить простату. Поначалу Киркоров категорически против этого, но в итоге всё же соглашается из-за денег, и поёт тематическую песню. Также он предложил, чтобы Николай Басков выступил в роли ануса.