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Филипп Киркоров принял участие в новом выпуске передачи на СТС #вмаскешоу. В своём выступлении исполнитель высмеял передачу Елены Малышевой “Жить здорово!”.

По сюжету номера, Киркорову необходимы деньги для оплаты своих потребностей, которых у него нет из-за коронавируса – все концерты были отменены, а съёмки перенесены. В итоге исполнителю приходится прибегать к разнообразным способам заработка, в том числе к записи поздравлений и съёмкам в сомнительной рекламе.

Ему по сюжету предложили принять участие в съёмках передачи Елены Малышевой, и изобразить простату. Поначалу Киркоров категорически против этого, но в итоге всё же соглашается из-за денег, и поёт тематическую песню. Также он предложил, чтобы Николай Басков выступил в роли ануса.

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
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