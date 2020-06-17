По словам официального представителя Министерства иностранных дел РФ Марии Захаровой, к числу приоритетных задач дипломатического ведомства относится освобождение и возвращение в Россию наших ученых-социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана.

Их с мая прошлого года незаконно удерживают в ливийской тюрьме.

Директор департамента информации и печати МИД России дала Федеральному агентству новостей подробное интервью. В ходе обстоятельной беседы было поднято множество злободневных тем и вопросов. Это и ситуация с коронавирусом, и бесчинства в США, и, разумеется, похищение ливийскими террористами и удержание в застенках двоих наших соотечественников.

Как подчеркнула Мария Захарова, работа по их освобождению ведется по разным дипломатическим каналам.

3 июня состоялись переговоры между Сергеем Лавровым, Ахмедом Майтигом и Мохаммедом Сиялой, в ходе которых вопрос освобождения россиян был поставлен перед ливийской стороной в достаточно жесткой форме. Пребывание наших граждан в ливийской тюрьме – главное препятствие для налаживания отношений между двумя странами, и об этом было четко сказано, отметила представитель внешнеполитического ведомства России.

Что же касается работы с Турцией по освобождению Максима Шугалея и Самера Суэйфана, Мария Захарова отметив, что взаимодействие ведется в том числе и по закрытым каналам, констатировала, что это довольно тонкая работа, и обо всех деталях сейчас говорить рано. Каждое слово дорого, и оно не должно навредить переговорам.

В мае прошлого года в Ливии были захвачены россияне Максим Шугалей и Самер Суэйфан. Их бросили в частную тюрьму Митига, подконтрольную террористической группировке RADA – официальному силовому подразделению МВД Правительства национального согласия (ПНС) Ливии. Однако группировка отказывается подчиняться созданному под эгидой ООН правительству. Согласно словам Марии Захаровой, именно поэтому само ПНС сообщает о том, что не имеет отношения к захвату граждан России в заложники.