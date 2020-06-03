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Актриса Эмма Уотсон подверглась критике за поддержку акции против расизма.

Во вторник в Сети состоялась акция Blackout Tuesday, в рамках которой люди не публикуют развлекательные посты, а выкладывают черные квадраты и публикации, посвящённые борьбе с расизмом. Уотсон, как и некоторые другие известные люди, присоединилась к акции, опубликовав три чёрных квадрата в Instagram.

Однако подписчики набросились на неё с критикой за то, что её посты были оформлены так, чтобы красиво смотреться рядом с другими публикациями. Актрису обвинили в показательном активизме, и напомнили ей, что ранее она не участвовала в движении Black Lives Matter.

После окончания акции в новом посте Эмма выразила солидарность с жертвами расизма и сообщила, что понимает их злость, скорбь и боль.

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