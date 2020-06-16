Фигуристка Туктамышева ответила на критику ее откровенных снимков

Фигуристка Туктамышева пожаловалась на то, что её часто критикуют за откровенные фотографии.

Елизавета Туктамышева, являющаяся чемпионкой мира 2015 года по фигурному катанию, в том числе известна и тем, что выступает с номерами с постепенным раздеванием. Так, в прошедшем году на показательных выступлениях она предстала в образе стюардессы и станцевала стриптиз. А не так давно она рассказала, что не против принять участие в пикантной фотосессии.

В новой публикации в Instagram Елизавета предстала в чёрном, полностью закрыто наряде. В комментарии к фото фигуристка сообщила о жалобах на “раздетые” фотки и заявила, что на этой у неё нет ни одного открытого сантиметра. По её словам, ей даже стало жарко в этом наряде.