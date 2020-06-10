читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Актриса и модель Элизабет Херли, отметившая 10 июня своё 55-летие, порадовала поклонников в Instagram своей фотографией в купальнике.

В кадре актриса позирует на фоне моря в бикини леопардовой расцветки, с накинутой поверху лёгкой туникой. Благодаря наряду можно без труда разглядеть фигуру Элизабет. По всей видимости, в публикации Херли решила в очередной раз прорекламировать продукцию своего бренда.

Поклонники актрисы пришли в восторг от фотографии, и написали Элизабет немало комплиментов. Они отметили её цветущий вид и стройную фигуру, и заявили, что она не стареет с возрастом, и поверить, что ей уже целых 55 лет, крайне сложно. Некоторые даже сообщили, что она похожа на особу королевских кровей.

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
Вам может понравиться

Данилов назвал причины бездействия российских ПВО при израильских авиаударах

Дмитрий Данилов, сотрудник Института Европы РАН, сообщил о том, что средства ПВО,… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Опубликованы данные об американском гиперзвуковом комплексе Vintage Racer

Стив Тримбл, журналист из США, разместил в Сети статью о новейшем американском… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Валерия назвала хамством комментарий подписчицы

Валерия решила провести прямой эфир вместе с оперной певицей Ольгой Перетятько, и… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 09.06.2020
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург, 10 июня – пасмурно, до 22 °C | город Мытищи, 10 июня – ясно, до 26 °C | Петропавловск-Камчатский, 10 июня – пасмурно, до 9 °C | Южно-Сахалинск, 10 июня – небольшая облачность, до 24 °C | Королев, 10 июня – переменная облачность, до 31 °C | Подольск, 10 июня – небольшой дождь, до 25 °C | Армавир, 10 июня – переменная облачность, до 29 °C |