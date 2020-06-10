Актриса и модель Элизабет Херли, отметившая 10 июня своё 55-летие, порадовала поклонников в Instagram своей фотографией в купальнике.

В кадре актриса позирует на фоне моря в бикини леопардовой расцветки, с накинутой поверху лёгкой туникой. Благодаря наряду можно без труда разглядеть фигуру Элизабет. По всей видимости, в публикации Херли решила в очередной раз прорекламировать продукцию своего бренда.

Поклонники актрисы пришли в восторг от фотографии, и написали Элизабет немало комплиментов. Они отметили её цветущий вид и стройную фигуру, и заявили, что она не стареет с возрастом, и поверить, что ей уже целых 55 лет, крайне сложно. Некоторые даже сообщили, что она похожа на особу королевских кровей.