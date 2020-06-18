IT-эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев рассказал о функциях, доступ к которым нельзя разрешать в различных приложениях.

Как отметил специалист, нужно всегда очень внимательно следить за тем, какой доступ запрашивают различные приложения. Нельзя, чтобы эти разрешения выходили за пределы функционала установленной программы.

Наиболее опасные разрешение – это те, которые касаются SMS, а также доступ в контактам. Имея доступ к SMS, мошенники могут читать переписку владельца телефона, в том числе и сообщения с паролями, которые приходят от банка. А если же мошенник получил доступ к контактам, то сможет входить и в аккаунты соцсетей.

Кроме того, получив другие разрешения, мошенник, к примеру, сможет делать снимки через камеру, и записывать происходящее рядом с устройством через микрофон. Также, имея доступ к памяти, он сможет просмотреть хранимые в памяти файлы.