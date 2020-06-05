Бывшая жена солиста группы “Иванушки International” Андрея Григорьева-Апполонова Мария выставила на продажу квартиру, оставленную ей исполнителем.

Как сообщается, объявление о продаже было опубликовано на сайте недвижимости. Трёхкомнатная квартира находится в Пресненском районе Москвы, она имеет высокие потолки и превосходные виды на город. Гостиная переходит в кухню, имеется гардеробная. Поблизости есть набережная, парки и скверы, необходимая инфраструктура, метро в 10 минутах ходьбы, парковка во дворе под шлагбаумом.

Площадь квартиры составляет почти 86 квадратных метров. Также отмечается, что ремонт делался 10 лет назад. За квартиру Мария просит не меньше 26 миллионов рублей, но возможен торг.

Сама Мария в настоящее время проживает в Санкт-Петербурге вместе с баскетболистом Артемом Зубковым. Они снимают дом, но в скором времени собираются купить собственное жильё.