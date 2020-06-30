Сотрудники управления СК РФ по Курганской области заявили о начале проверки по факту смерти двух рабочих от удара электрическим током в областном центре.

Согласно словам следователей, данная трагедия случилась вчера, 29 июня, в дневные часы в районе автомастерской, находящейся на проспекте Голикова. Два работника во время осуществления ремонтных работ решили переместить стальную вышку. При ее передвижении они задели электропровода, получив тем самым смертельный удар током.

На месте инцидента сейчас работают сотрудники правоохранительных органов, которые пытаются установить все обстоятельства случившегося. Они также проводят проверку соблюдения правил охраны труда ответственными лицами.