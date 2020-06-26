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Александр Дрозденко, глава Ленобласти, подписал распоряжение о награждении некоторых работников региональной администрации за большой вклад в борьбу с распространением COVID-19.

Церемония награждения состоялась вчера, 25 июня, в рамках заседания областного правительства. Почетные грамоты получили несколько человек, включая Светлану Нерушай, председателя подразделения, отвечающего за развитие среднего и малого предпринимательства в регионе. Однако губернатор позднее заявил, что выдача наград вовсе не означает окончание борьбы с болезнью.

Согласно словам Дрозденко, если взглянуть на статистику, то можно увидеть, что в Ленинградской области наблюдается наиболее низкий показатель смертности от коронавирусной инфекции, а количество выздоровевших постоянно растет. Он добавил, что в этом немалая заслуга регионального управления Роспотребнадзора.

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