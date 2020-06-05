Изобретатели из Стэнфорда предложили оригинальный способ, с помощью которого можно внедрить дроны в городскую среду.

Как отмечается, доставка, осуществляемая при помощи дронов, является удобной и перспективной, однако используется редко из-за двух основных проблем. Так, во-первых, необходимо регулировать безопасность маршрутов дронов, а, во-вторых, они быстро разряжаются и требуют подзарядки.

Для решения этих проблем было предложено использовать крыши автобусов и трамваев в качестве станций зарядки для дронов. Кроме того, во время такой зарядки беспилотник сможет проехать часть своего пути.

Таким образом, эффективность использования беспилотников возрастёт в 3,6 раза. По предварительному анализу, в городах, где имеется как минимум 8 тысяч остановок общественного транспорта, может быть задействовано одновременно до 200 дронов.