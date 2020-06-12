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Дочь Михаила Ефремова Анна-Мария нецензурно высказалась в отношении телеведущего Андрея Малахова.

Как сообщается, ранее Анна-Мария публично объявила, что является трансгендером. В своей передаче Малахов высказал предположение, что её гендерная идентификация, которую не смог понять и принять Ефремов, и могла стать причиной алкоголизма у него.

В ответ на это Анна-Мария высказалась, что Малахов не имеет права обвинять её в безответственном поведении её родителей. Также она рассказала, что телевизионщики после этого имели наглость звать её на передачу для поднятия рейтингов. В доказательство этому она опубликовала переписку с одним из редакторов, который предлагал ей сделать ремонт в квартире её матери в обмен на явку на шоу. От этого предложения она, естественно, отказалась.

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