Далай-лама, лидер буддистов в Тибете, представил новую композицию для своего недавно презентованного альбома. Ознакомиться с ней можно на видеохостинге YouTube.

Новая песня получила наименование «One of My Favorite Prayers». Первая композиция под названием «Compassion» была выпущена буддистским лидером еще в начале текущего месяца. Для создания альбома Далай-лама воспользовался поддержкой разных лейблов и музыкантов из Новой Зеландии, являющихся его последователями.

Согласно словам религиозного деятеля, цель всей его жизни заключается в служении людям, а музыка способна поддержать их так, как он никогда не сможет. Все деньги, которые будут получены с продаж альбома, планируется направить на развитие университета Эмори. Его полная версия будет выпущена 6 июля – в нее войдут одиннадцать композиций.