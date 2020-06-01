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Представители управления СКР по Санкт-Петербургу сообщили о задержании четырех мужчин, которые подозреваются в сексуальных надругательствах над несовершеннолетними.

Согласно опубликованному сообщению, были задержаны местные жители в возрасте 59, 54, 37 и 32 лет. Отмечается, что в апартаментах одного из них в момент задержания находились двое подростков. Следователи отмечают, что обвиняемые совершали насильственные действия сексуального характера над детьми, начиная с 2013 года.

Жертвами насильников стали восемь детей, родившихся в период с 2002-го по 2005-й годы. В квартирах подозреваемых обнаружены различные материалы порнографического характера. Указывается, что один из них работает охранником парковки, а второй является сотрудником исследовательского корабля «Академик Логачев».

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