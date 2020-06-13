Четыре жительницы Нижнего Новгорода попали в список топ-100 самых красивых девушек конкурса “Мисс Maxim-2020”. Информация об участницах была размещена на сайте журнала.

На 57-й позиции оказалась Анастасия Захарова, ей 22 года. На 61-м месте находится 25-летняя Юлия Гырбу. На 67 месте – 32-летняя Наталья Пахмутова, и на 73-й строчке – 34 летняя Екатерина Гусева, одна из первых разместившая своё фото. Первоначально она даже входила в первую пятёрку, но не смогла удержаться на этой позиции.

Все девушки, вошедшие в первую сотню, приглашаются в Москву, где примут участие в профессиональной фотосессии. Среди них редакция журнала Maxim отберёт 10 главных претенденток на первое место. Победительница будет выбрана звёздным жюри.